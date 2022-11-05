台北市長候選人電視辯論會5日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。進行第二階段交互詰問，蔣萬安質疑陳時中擔任衛福部長時，否決台北市議會放寬育兒津貼補助的想法，陳時中的回應卻與他在申論時所講的話自相矛盾，讓網友表示「回答辯論問題還會前後矛盾」、「剛剛也覺得他跳針」。

蔣萬安問及，台北市新生兒人數創新低，主因是年輕父母不敢生、不願生，蔣表示，很遺憾陳時中擔任衛福部長時，居然否決台北市議會放寬育兒津貼補助的想法，甚至用調降補助來威脅，蔣萬安質疑陳時中跟台北市民有仇嗎？用的理由是擔心外縣市人口大量移入北市，蔣萬安說，陳時中難道不希望北市人口變多嗎？

陳時中則回應，相信中央在做任何政策要考慮衡平性，以中央角度必然要考慮，只是提出相關證據，希望在做這些事，是要對整體、地方以及台北市各方面考慮衡平性。陳時中表示，未來當市長，當然要增加育兒津貼補助，也會跟中央溝通。陳時中說所有事情並不是「講過一遍就好」，他說所有事情覺得有道理，應該把道理拿出來講。陳時中提到，當台北市長要有責任要跟中央溝通，若有需要，要大聲講出來，「我跟中央關係最好，我最可以跟大家溝通」。

由於蔣萬安在第一階段政見申論時，向陳時中拋出七個問題，陳時中在政見申論時則回應「同樣的問題，同樣回答過了，如果你要當市長，一個問題問一次還沒辦法了解，問兩次應該明白，問三次就有點多餘了」。

有網友表示，「一下要人別一直問，一下又要人一直講」、「他根本一次都沒有講過，只是隨便敷衍過去」、「回答辯論問題還會前後矛盾」、「剛剛也覺得他跳針」。