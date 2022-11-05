答抗中保台題！蔣萬安猛酸民進黨「綠共一家親」 黃珊珊嗆陳時中：打臉蔡總統國慶文告？

台北市長選舉電視辯論會今天登場，媒體提問階段分別提出居住正義以及兩岸關係等問題，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，自己不會像藍綠兩黨提出空頭支票，會讓台北市民找到自己的家；另針對兩岸問題，黃珊珊也大酸陳時中喊不續辦雙城論壇，這是在打臉蔡總統國慶文告嗎？難道這就是所謂的抗中保台？

現場媒體人TVBS錢怡君先提問，表示根據調查，台北市民要不吃不喝16年才能夠買得起一棟房子，但台北市在社宅興建方面，進度非常緩慢，於是問三位候選人若當選後如何落實居住正義呢？是否願意承諾設定的社宅KPI萬一跳票，就承諾不再競選連任？

對此黃珊珊表示，台北市目前始終保持全國興建社宅數目第一名的紀錄，因此保證擔任市長後，台北市興建社宅的數目，會繼續保持全國第一。

另黃珊珊也開嗆對手，蔣萬安當了六年立委，從未針對解決高房價問題的議題提出質詢，甚至立法院表決實價登錄2.0時，也沒有投票紀錄，現在要選市長，才說要蓋5萬戶社宅。

另批陳時中說未來四年將與中央在台北市合作興建11535戶社宅，但到現在只有2案在去年底開工，只有460戶；其餘不是沒開地方説明會、或被社區抗議後就停擺，剩餘的全都是空中閣樓。

另三立媒體人呂惠敏則針對兩岸關係做提問，黃珊珊則表示自己會盡一切能力爭取和平，讓人民安居樂業，但面對恐嚇打壓，要有決心捍衛家園，地方政府要做的是整備地方基礎。

黃大酸，蔡英文總統在雙十國慶文告中才說，期待在兩岸邊境解封之後，能逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流。而陳時中立刻就說不會續辦雙城論壇，這是在打臉蔡總統嗎？難道這就是所謂的抗中保台？

黃另表示，台灣最強的國防力量是國際的支持，如果只把眼光放在兩岸是畫地自限，台北市在全球有51個姐妹是，未來會更積極促進國際交流。