台北市長辯論／扯新竹換台北怕被棄保？陳時中扯趙少康酸「最大側翼」 蔣萬安、黃珊珊齊反轟這樣說 @中時新聞網 ​

台北市長候選人電視辯論會於今（5）日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。而陳時中在辯論會中直指中廣董事長趙少康，是國民黨台北市長候選人蔣萬安的「最大側翼」。對此，趙少康今日也回擊指出「我不是任何人的側翼」，更嗆說「陳時中想要挑撥在野黨，還是趁早省了這個心吧！」引發討論。

趙少康在臉書上PO出一篇「我不是任何人的側翼」的文章表示，陳時中在辯論會上說我是蔣萬安最大的側翼，我要向陳時中表示最大的抗議，民進黨的確有很多大大小小的1450側翼，包括10/27晚上跟他密會3個鐘頭的衛福部三大官，所以陳時中就以為別人也有側翼。趙少康強調，「我趙少康是自己的主翼，不是任何人的側翼，說我是側翼對我是很大的侮辱，我主張什麼，我堅持什麼，都由我自己負責」。

趙少康也解釋，「我建議在野合作，是在1、2月藍白兩黨提名之前，共推最有希望勝選的候選人，但後來兩黨既已各自提名，就各自努力了。何況在台北市各種民調顯示蔣萬安強勢領先，又有什麼『什麼換什麼』的空間？同樣問題，我前幾天已經回答過了」，趙少康也酸「我不像陳時中總是含糊其詞，而是在媒體、在臉書上一再澄清，如果陳時中要當市長，問一次還沒辦法了解，問兩次你應該明白，在辯論台上拿我當議題攻擊蔣萬安第三次，其實就有一點多餘了。陳時中想要挑撥在野黨，還是趁早省了這個心吧！」