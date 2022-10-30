劉櫂豪30日競總成立，總統蔡英文、副總統賴清德都到場助講。（蔡旻妤攝）

劉櫂豪30日競總成立，總統蔡英文、副總統賴清德都到場助講。（蔡旻妤攝）

劉櫂豪30日競總成立，對手無黨籍台東縣長候選人陳長宏也到場。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

民進黨提名台東縣長候選人劉櫂豪30日下午舉辦競總成立造勢大會，黨內各鄉鎮市提名候選人及後援會都到場，現場湧入近3000名支持者，請來中央級貴賓到場助講包括總統蔡英文、副總統賴清德等到場助講。

現場近3000人到場，現場淺藍色旗幟飄揚，民進黨提名台東市長候選人洪宗楷、縣議員黃治維、許文獻、代表及村里長候選人全數到場，各候選人輪流上台致詞，立法委員莊瑞雄、原民會主委夷將·拔路兒到場助講後，各候選人大進場。

蔡英文致詞時說，距離投票只剩下最後的27天，選戰進入倒數的關鍵時期，她問台下「我要問大家，這次台東縣長的選舉，打定主意了沒有？要投幾號？」台下高喊「3號，劉櫂豪」。

蔡英文細數劉櫂豪過去為台東爭取的建設，包括社會福利、長照政策、社會住宅、青年發展、交通建設及地震關心災民等。她說台東缺乏1個真正關心台東、希望台東能夠更好的縣長，台東需要1個真正能夠了解民意、了解鄉親需求的現場，劉櫂豪就是最好的縣長人選。

蔡英文說，劉櫂豪真的很拚，參選以來從台東最北的長濱到最南的達仁，還包括蘭嶼和綠島都跑透透，向鄉親說明他參選的理念跟政見，櫂豪這麼努力，給他掌聲，給他最大的支持和加油。

此外，身為對手的無黨籍台東縣長候選人陳長宏也現身會場，他說，劉櫂豪與他都是基督徒，支持為台東付出的每個人。