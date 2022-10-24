民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被挖出曾赴大陸賺人民幣，遭國民黨桃園市長候選人張善政批評只會抹紅，卻對自己雙重標準，還要求要用林飛帆的標準來檢驗。鄭運鵬對此表示，國民黨不需要用誰的標準來檢驗，大家都用單一標準就好，大家可以檢視他的人生經歷這沒有問題。
鄭運鵬說，民進黨對於張善政的質疑，是他都擔任反獨促統有政治立場的小黨最高顧問，而且是唯一一席，這個小黨都是主張台灣應該要讓中國併吞，他去擔任這樣的最高政治顧問現在參選市長，過去也擔任過政府高官，在政治主張上當然大家要用同樣的標準來檢視。
他說，如果張善政看到習近平如何對待胡錦濤總書記，那他就知道他對中國政權理解某些程度還真的是對的，因為張善政之前說過中國沒有人權和保障，所以台灣的科技業應該要多投資中國，這就是張善政政治理念下的產業主張，自己則希望有技術實力產業要和民主同盟合作，包含晶圓產業希望他們的技術和knowhow留在桃園，而張善政希望中國有那樣無人權的優勢主張到中國去，這就是雙方主張不同，希望國民黨要聽得懂，一樣的標準檢視一樣的事件就可以。
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