國民黨桃園市長候選人張善政出席造勢活動時說，蔡英文已經不是中華民國的總統，是鄭運鵬的助選員。對此，鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞回嗆，張善政為了選舉屢屢口不擇言，大家已經習以為常。張善政過去無視蔡政府優良育兒政策，竟批評蔡總統不懂父母心，被社會抨擊才出來說被斷章取義，張善政早已是社會公認的失言大王。

黃韋鈞表示，張善政說到：「桃園市應該要選一個關心桃園、了解桃園問題，並且提出解決方法，對桃園有願景的候選人」，對此鄭運鵬團隊也深感認同。過去張善政在擔任行政院長時，對於桃園人殷殷期盼的鐵路地下化，既不關心、更不了解，甚至斷然拒絕補助地下化經費，讓桃園的願景差點破滅，絕對不是桃園人想要選擇的市長候選人。

他說，正因為蔡英文總統上任後積極關心，桃園鐵路地下化一案才得以從國民黨阻礙中重燃希望，現已開始動工。若張善政真的關心桃園，就不會大言不慚，造謠抹黑為桃園帶來建設的人。