儘管美股上周五強彈、金管會也祭出二項措施限空，但港股暴跌800點、陸股重挫、美電子盤也從大漲拉回至小漲，台股今（24）日開盤跳空大漲208點、衝上萬三之後，逢高賣壓不輕、追高意願不足，指數明顯拉回至僅小漲50餘點，市場推估今天成交值約1,800多億元。

台股今天5日均線約在12,960點、10日線也在12,990點附近，今天反彈攻高後，明顯在5日線、10日線附近有壓，萬三形成技術面及重要心理關卡。

早盤陸港股同步大跌，美股電子盤也一度從早盤大漲急速壓回至接近平盤上，台北時間約12點過後，美電子盤出現反彈，台股也從小漲50多點拉升至上漲約百點。

台積電今天一早雖衝高至397.5元大漲8元，但隨後一路下滑，至10點過後，幾乎都在平盤上下游走，股價最低來到387元，與日前386點僅有一步之遙，10兆元市值也岌岌可危。台積電今天仍可能是外資調節焦點。

台股今天盤面上表現較亮眼的個股包括：聯發科、聯電、日月光投控、台塑化、南亞、ABF載板三雄、貨櫃三雄、國泰金、第一金等。