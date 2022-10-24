民眾黨桃園市長候選人賴香伶送交政策辯論邀請書給3競選陣營，盼市民了解市政擘畫成為最大咖。(呂筱蟬攝)

民眾黨桃園市長候選人賴香伶，今天下午與大溪區市議員候選人徐慈檉，一起在大溪區進行車隊掃街，針對下午由辦公室主任親赴其他3位市長候選人競選總部送交政策辯論邀請書，賴香伶說，希望他們3天之內回覆是否接受邀請，能夠用政見對話讓市民們可以做選舉的決定，是最好的也是最應該的，能夠透過辯論讓市民了解市政擘畫，讓市民成為真正的大咖。

賴香伶表示，昨天參加青年論壇，很可惜張院長沒有到，鄭運鵬委員中途離席，認為他們很不尊重青年學子，對於一些想要看到政見發表的程序以及內容的年輕人有點失望，但是她跟鄭寶清委員都全程參與，今天下午辯論挑戰書會由辦公室主任親送，3個陣營都會去，因為她認為能夠用政見對話讓市民們可以做選舉的決定，是最好的也是最應該的，也不要說到現在每次報紙都是說藍綠哪個大咖來站台，好像他們聲勢有問題才要找大咖來，他認為市民才是最大咖的，想要的就是政見的內容擘劃與發表，能夠透過辯論讓市民了解，讓市民成為真正的大咖。

針對已有公辦電視政見發表會，賴香伶說，看到公視、華視邀約，目前只有鄭寶清委員和她已經簽署願意由電視台轉播來做辯論會，另外2位陣營到現在沒有回應，而選委會部分雖然有辯論與政見發表，到現在看起來也只有政見發表，所以她用第三勢力身分邀請藍綠兩大陣營，4位候選人一起來真正做政策對話與辯論，是比較中肯作法所以主動邀請他們。

她也說，現在大家參加各種辯論或政見發表程序，都是各自表定時間，沒有辦法真正交鋒，對於桃園一些問題包括財政、居住正義、公托公幼還要抽籤，甚至公共工程品質問題，這些鄭文燦市長做的部分，鄭運鵬委員不敢批評，如果用公開辯論透過問他，也許他就可以直接說，這是兩全其美方式，也希望他們接下邀請書，盡速回復是否進行很有意義的市政辯論會。