近年來生活成本不斷高漲，不少人都尋求「斜槓」賺取第二份收入。一位在早餐店工作的網友表示，自己的本業月薪是2萬6千元，副業卻平均月收7萬元，工時也只有約4小時，因此考慮要不要離職。不過許多人發現，他的副業竟是在社交平台銷售金融產品，忍不住怒轟可悲，「詐騙就詐騙還什麼副業」。

原PO在Dcard發文表示，在早餐店工作的他月收2萬6千元，前陣子因緣際會認識一位25歲的前輩，一步一步帶他逐漸經營起副業，花了半年時間，平均月收就達到7萬元，工時也大約只有4小時。由於副業發展性、穩定性不錯，因此讓他興起離職的念頭。

原PO提到，目前他心中有兩個職涯方向，一是直接離職、專心做副業，期許未來能夠打拚到財富自由；二是從早餐店轉到酒吧工作，因為副業工作時間多在中午至晚上，原本早餐店下午15時下班，加上副業約工作到19、20時，如果改成酒吧，工時就變成中午開始做副業、21時開始在酒吧上班，由於酒吧給薪更高，收入也會更多。

對此，有人指出，「連副業也沒有說是什麼要怎麼給建議？」不過原PO回應，「副業是做金融產品銷售業務，主要是經營社交平台以及身邊朋友」，讓許多網友紛紛痛批，「詐騙就詐騙還什麼副業，發展性、穩定性不錯？真的是3個字，超級可悲」、「副業如果不是一些旁門左道怎麼不敢說，認清現實，腳踏實地」。

原PO則進一步說明，自己做的是合法上市融資公司的融資貸款，獲利方式是論件計酬，另外還有公司退給業務的獎金「退佣」，一個月交出3至5件車貸就能有這些成績；不過有內行人指出，融資借貸的客戶其實都是信用不好而無法找銀行或是超貸的族群，生活圈容易變的複雜，且如果客戶不還錢不知道會有何影響，都是原PO需要考慮清楚的細節。