桃園警察分局青溪派出所警員莊雅婷外型亮麗，是同事眼中漂亮女警，不過卻遭詐騙集團盜用照片，宣稱她辭職後投入股市，甚至已婚還有2名小孩。讓她嚇得趕緊澄清，自己仍在職且未婚，遭盜用照片部分已經向刑大報案，並以自身經歷呼籲反詐騙。

詐騙集團宣傳廣告中，寫著桃園女警林女士家裡有2名不到8歲的小孩，和好吃懶做的老公，加上巨額房貸，雖然每個月有8萬元薪水，但仍入不敷出，甚至衣服、化妝品都不敢買，因此下了很大決心投入股市，該廣告也盜用莊雅婷先前用來警方宣導用的照片。

為此莊雅婷日前陸續接獲同事及朋友的查詢電話，詢問廣告內容，甚至有朋友詢問怎麼結婚了沒有講？莊雅婷一問才驚覺照片遭盜用，連忙澄清，指是不實謊言，強調這是假的，呼籲大家不要被騙，28日也向刑大提告。

莊雅婷說，自己未婚，沒有小孩，詐騙廣告寫辭去警職也是騙人的。莊雅婷說明，若民眾誤信內容，點進廣告，將連結到詐騙集團的Line群組，詐騙集團再以股市投資多好賺，獲利多高話術等吸引民眾投入金錢，最後金錢往往被騙走，呼籲民眾不可相信廣告。

警方說，詐騙集團利用民眾信賴警察的心理，認為故事中出現警察可信度高，才會盜取莊雅婷照片。警方又說，如果民眾發現自己的照片被盜用，被盜用者於於網站、社交軟體如臉書、IG刊登、申辦假帳號，可以先看該網站有無檢舉功能，可以先自行利用該功能提出檢舉。另也就近向轄區派出所報案，維護自身權益。