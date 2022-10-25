台積電先進半導體製程全球居冠，被視為是保護台灣安全的「矽盾」，台積電創辦人張忠謀先前與美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)共進午餐時，表達自己看壞美國降低對台灣依賴的努力。但英國《金融時報》指出，中美高科技對立越來越尖銳，如今台積電夾處於美台之間拔河、以及美中新冷戰白熱化的最前線，立場十分尷尬，並警告台灣在半導體市場擁有主導地位反而更危險，晶片製造轉離台灣將成必然趨勢。

美國《晶片法案》已正式生效，為美國半導體產業提供520億美元（折合約台幣1.6兆元）的資金，英國金融時報以「台積電：困迫於科技冷戰的台灣晶片業者」為題撰文示警，台灣政府和台積電都希望重心儘可能留在本地，然而美方除了切斷對大陸先進半導體的供給，另一方面也減少對台灣晶片供貨上的依賴，晶片製造轉離台灣勢必成為趨勢。

該報導提到，美國眾議院議長裴洛西先前率團來台訪問，總統蔡英文在台北賓館設宴款待時，座上賓台積電創辦人張忠謀對裴洛西直言，美國重建國內晶圓代工產業的努力註定會失敗，一位人士告訴金融時報說：「張忠謀說得相當露骨，令在場貴賓有點驚訝。」

部分分析師警告，美國加緊對中國實施晶片出口管制，台積電處於地緣政治尷尬的位置，若中國入侵台灣，所有微晶片業製造等相關產業都會受到波及。

美國對中國發動科技戰，報導提醒，台積電真正面臨的問題在於，美國也在分散風險，同時將晶片製造轉離台灣。

資深媒體人陳文茜先前在《文茜的世界周報》節目中提到，這次中美晶片大戰打到台灣門口，倒楣的就是台積電，分析台積電雖然已獲得美國為期1年的豁免許可，但仍成為中美夾心餅乾。陳文茜提到，美國把中國當成最重要的圍堵對象，其最終目的是要扶植中產階級、加強美國製造，讓美國製造業可以回流到國內。

台積電ADR終場重挫3.9%，台股現貨部分，台積電早盤股價下跌10元最低下探377元，再創近期新低。