有消息人士指出，德國企業軟體公司思愛普(SAP)將無法如期在今年底的最後期限撤出俄羅斯市場，因為該公司尚未為找到買家。

財務長Luka Mucic曾在七月時表示，將在今年底完全撤出俄羅斯業務，並承擔3.5億歐元的損失。

據路透獨家報導，思愛普已經關閉了在俄國的數據中心和雲端業務，但是思愛普在俄羅斯仍有維護客戶業務的年度合約，必須提供服務，否則就有違法風險。根據俄羅斯法律，思愛普俄羅斯子公司的負責人必須為違約的行為負責。而思愛普仍無法為子公司找到買家，轉移這些維護工作。

思愛普發言人表示：「思愛普致力於儘快結束在俄羅斯的業務」。「然而在俄羅斯最近的法律發展中，公司對於最終退出步驟的選擇有限」。

該發言人也說，公司已經大幅的降低人力，從1250人，預計年底將降到100人。

IT新聞的ComNews主編Leonid Konik表示，思愛普在俄羅斯運營的30多年裡，已經對其業務規劃和管理系統投入巨資，使得快速替換這些系統變得非常困難。此也突顯出一些公司離開俄羅斯所面臨的困境。