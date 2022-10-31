腎臟透析治療設備供應商Fresenius醫學治療(FMC)在周日下調了2022年財測，受到北美業務勞動力成本上升和復甦較慢的拖累，預計今年淨利將下滑。

該德國公司預計今年淨利減少18%至25%之間，降幅高於此前預計的18%。但是該公司仍預計今年營收將以較低的個位數成長。

FMC也宣布，第三季淨利為減少16%，至2.3億歐元(約2.29億美元)，而營業利益下降7%，至4.72億歐元。

財務長Helen Giza說，正如同預期，通膨的情勢持續，並且影響到公司財報表現。

該公司說，在美國一直面臨員工短缺、人員流失和高成本的問題。但FMC也說，預計北美業務在2023年獲得改善。

第三季營收大增15%，來到51億歐元；每股盈餘(EPS)下降16%，為0.78歐元。兩者皆高於Refinitiv調查分析師預測的1.4%營收成長和0.74歐元EPS。