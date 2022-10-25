BA.5疫情持續在台灣延燒，已經確診逾729萬人，一名男網友表示家中高齡93歲的老父親確診後身體變差，一直說著「房間滿滿都是人」的話，聽完非常緊張，不知道父親怎麼了。對此，很多網友猜測可能是已故親人準備來接人回去，要男網友好好把握時間陪伴。

這名男網友日前在「靈異公社」求助，93歲老父親確診後元氣大傷，竟然說出「房間滿滿都是人，有6、7個，都在念經，那些人說他們要從房間升天」，原PO聽到後毛骨悚然，上網問大家這是什麼意思。文章PO出後，有網友追問原PO父親認識那6、7個人嗎？原PO回答「祖墳我去處理的，裡面6個加叔叔1個」。

對此，其他網友分享自身經驗，覺得可能是已故親人準備來接人，希望原PO做好心理準備「我阿嬤也是這樣，在快走前也是有一天跟我說醫院天花板上好多人，我一直跟她說不要亂說話亂想，後來就走了」、「也聽過在醫院工作的護理師說過類似的情況，真的快要怎麼樣的時候會看到『人』在旁邊等,我外婆過世時，我二爸也看到外公來接她」、「很多人要走之前大部分都會看到無形的祖先回來，有人說是回來帶走，又有人說回來看看自己的家人最後一面」。

不過也有人認為是譫妄症，「這個是醫院症候群，我爸當時在加護病房待了一週，出來後也是胡言亂語，老是看到房間裡有人，窗戶外面有人，大概過幾天以後，狀況就會改善了」、「身體虛弱就會看到，我爸之前也是說常常看到，後來身體硬朗起來就不曾說過」。