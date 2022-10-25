新北市深坑區農會近期與東南科技大學、深坑國中及深坑國小舉行「挖地瓜送愛心」活動，深坑農會4個月前種下1200個甘藷苗，收成約600台斤甘藷，並將販售所得捐給在地弱勢學童或團體，期盼學生體驗食農教育之餘，也能與志工一起做公益。

農業局指出，深坑區農會已連續12年辦理挖地瓜送愛心活動，延續往年作法，農會號召20位學童種植1200個甘藷苗，並找來深坑區農會茶葉產銷班長蔡金來、在地志工，透過友善環境、愛護土地的農法，採無化學肥料的方式，進行田間管理，確保甘藷品質。

地瓜成熟後，深坑區農會也邀請30位學童一起採收，除了體驗農事外，現場還有烘窯、草仔粿DIY體驗課程等活動，參與活動的陳老師說，學童努力採集甘藷，認識甘藷從種植到採收的過程，吃到香甜無比的甘藷，現場還有體驗課程可以玩，相當有趣。

深坑區農會理事長林進發表示，各界人士都相當支持挖地瓜送愛心的活動，收成甘藷已經全數被認購，活動明年將持續辦理，民眾除了可以認購甘藷，深坑區農會超市、希望市集也會推出最新鮮的農產品、好茶，推展在地農特產。

新北市農業局長李玟表示，深坑炮子崙步道除了是登山健行的好選擇，也有假日農夫市集，深坑區農會不僅積極落實社會責任，近年來也精進農友栽培技術交流，市府會持續挹注資源，創造農友、消費者及環境健康，深耕食農教育和公益服務。