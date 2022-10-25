美系外資針對VR產業出具最新報告，該外資看好隨著Meta跨入VR高端市場，將對整體市場有振奮作用，也預估宏達電(2498)也將推出更多具有價格區間的機型來維持競爭力。

美系外資表示，Meta日前發表其最高端VR機款Quest Pro、售價1499美元(2021年產品ASP為美金394元)，有聲音認為這似乎象徵恐對宏達電不利，因為其正開始進入宏達電的價格市場，宏達電2021年產品ASP為1042美元。

有別於Meta新品恐對宏達電不利的說法，美系外資認為，Meta 此舉對VR市場的整體增長是積極的，因為它提供了更多的產品和內容來吸引終端消費者，相信競爭會推動內容增長並鼓勵品牌製造商推出更多不同的模式，以各種不同的價格區間產品，可以豐富終端消費者的選擇，最終也會推動VR市場需求。

美系外資表示，預計宏達電將推出更多具有價格區間的機型來維持競爭力，預計在消費者期待下，會有更多的品牌製造商降低VR裝置價格，也會進一步推動價格較低的VR終端市場銷售。