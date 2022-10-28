蘋果（Apple）公布上季財報，整體財報表現亮眼，盤後股價止跌小反彈，美系外資最新報告認為14 pro/pro max需求還未被完全滿足，且來自Apple watch ultra及AirPods Pro也有助於維持相關供應鏈，不過受到iPhone營收遜於預期影響，今天台股蘋果供應商股價普遍走弱。

蘋果於28日凌晨公布2022會計年度第4季財報，上季營收為901.5億美元，年增8.1%，稀釋後每股盈餘為1.29美元，年增4%，毛利率為42.3%，均優於分析師預期，蘋果預估，本季營收年增率將低於上季的8.1%，且Mac銷售年增幅也將遜於上季，服務營收預料將繼續成長，但可能受到總體環境影響。

美系外資最新報告表示，蘋果財報結果符合預估，我們認為14 pro/pro max需求還未被完全滿足，來自Apple watch ultra及AirPods Pro需求也有助於維持相關供應鏈，未來假日銷售成果將攸關後續的強度。

受到iPhone營收遜於預期拖累，今天蘋果供應商大立光(3008)、玉晶光(3406)、台光電(2383)、穩懋(3105)及華通(2313)等股價連袂走弱；臻鼎-KY(4958)尾盤翻紅。