軟板廠台郡(6269)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為19.06億元，季增560.8%，年增103.7%，單季每股盈餘為5.98元；累計前3季稅後盈餘為9.1元。

台郡今天下午舉行電話法說會，傳統旺季來臨，台郡第3季合併營收為121.43億元，季增66.1%，年增33.5%，單季合併毛利率為22.3%，季增11.2個百分點，年增4.2個百分點，營業淨利率14.9%，季增14個百分點，年增4.6個百分點，稅後盈餘為19.06億元，季增560.8%，年增103.7%，單季每股盈餘為5.98元。

就各產品別來看，通訊產品佔第3季營收比重為47%，電腦佔比為41%，消費性產品佔比為12%。

台郡今年前3季合併營收為289.47億元，年增24.3%，合併毛利率為17.4%，年增0.7個百分點，營業淨利率為9.1%，年增2個百分點，稅後盈餘為29.78億元，年增89.6%，每股盈餘為9.1元。

台郡第3季資本支出為31.33億元，今年前3季資本支出為43.55億元。