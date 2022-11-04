橘子(6180)公布第三季財報，單季營收為34億元，主要受惠暑期旺季帶動及主力遊戲產品改版挹注，季增40％，惟去年同期手遊新作甫上市致高基期，年減4％；營業毛利為14.5億元，季增52％，年減3％；營業利益為6.5億元，季增136％，年增1％；歸屬母公司業主稅後淨利為4.9億元，季增99％，年增14％，每股盈餘為2.81元。

累計前三季營收92.3億元，年增2％；營業毛利40億元，年增12％；營業利益17.1億元，年增34％；歸屬母公司業主稅後淨利為12.6億元，年增39％，超過去年全年的11.06億元，每股盈餘7.19元。

回顧第三季，遊戲事業表現穩健，亦帶動港澳市場及樂點GASH雙位數成長。主力產品《天堂M》於第四季接連啟動雙月改版及台版獨家活動、年底將推出上市五周年慶與人氣新職業；《新楓之谷》年度重點企畫「星夜馬戲團」預計於11月上線，期以滿足玩家期待，鞏固營收動能。

此外，橘子集團於第三季以beanfun!為核心，透過泛娛樂盛會「橘子嘉年華」及熱門選秀節目《原子少年》影視IP專案，串聯各事業單位資源，創造多樣態的接觸點，向ACG用戶及潛在年輕消費者深度溝通，開啟全新數位娛樂商業模式與合作視野。由於數位轉型及企業資安意識提升，果核數位前三季累計營收年增近20％，主力產品預計於第四季取得國際認證。