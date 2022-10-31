台光電(2383)前3季每股盈餘為11.16元，為歷年同期次高，由於進入產業淡季，法人預估，台光電第4季營運恐較第3季下滑，兩家美系外資分別給予台光電「建議買進」及「買進」評等，台光電今天盤中股價強勢走高。

電子產業旺季不旺，台光電今年第3季合併營收達98.83億元，營業毛利25.48億元，合併毛利率25.79%，稅後盈餘13.07億元，季增20.73%，單季每股盈餘為3.93元，由於高階網通產品出貨大增，且HDI產品應用成長優於預期，今年前3季合併營收297.85億元，年增5.1%，創歷年同期新高，稅後盈餘為37.14億元，為歷年同期次高，每股盈餘為11.16元。

台光電表示，憑藉無鹵環保材料及HDI優異產品特性，預期在伺服器Eagle Stream平台的市佔率將較前一代產品大幅成長；另外，交換器400G產品切入大型資料中心，市佔率較前一代產品也有數倍以上的成長，在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能，營收佔比繼續提高。

在低軌道衛星方面，台光電延伸其領先同業的高階HDI技術基礎，滿足低軌衛星客戶對於嚴苛材料電性及多層壓合的要求，經過數年，如今在此市場佔有一席之地，且市佔率逐年倍數成長，由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊5G互補，隨著衛星發射數量大增，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將顯著受惠。

台光電財報出爐後，兩家美系外資出具最新報告，其中一家美系外資將台光電2022年/2023/2024年淨收益預測下調4%/7%/6%，以反應未來幾個季度銅箔基板市場需求疲軟，並將2022年到2024年營收下調0%到3%，維持台光電「買進」評等及目標價215元；另一家美系外資給予「建議買進」評等，目標價由258元降至246元；亞系外資雖然給予「優於大盤表現」評等，但下調台光電2022年/2023年每股盈餘7%/5%，並將目標價由157元下調至149元。