周二在國際市場中國人民幣跌至史上新低，中國國家主席習近平在中共領導層的重大改組中進一步收緊權力掌控引發投資人擔憂，導致中國資產上演資金大逃亡的戲碼。

根據Refinitiv可追溯到2010年的數據，周二稍早離岸人民幣匯率一度暴跌至約7.36兌一美元，創下歷史新低，之後雖然跌幅有所收斂，但截至香港時間下午1點仍在7.33兌一美元低點附近徘徊。

在受到嚴密管控的在岸市場，周二人民幣盤中亦大幅走貶，觸及近15年來新低。

此前中國共產黨公布未來5年的新領導班子，習近平除了一如預期獲得史無前例的第三個總書記任期之外，也讓其親信完全掌控中共新一屆中央政治局常委會，中國相關資產應聲暴跌，周一香港股市重挫逾千點或逾6%、人民幣急速走跌，而由中概股組成的那斯達克金龍中國指數大跌逾14%。

儘管中國延後發布的國內生產毛額（GDP）意外強勁，但那些支持市場改革和開放經濟的高層官員在中共新領導班子中消失無蹤，令國際投資人對中國未來的發展方向和美中關係前景備感擔憂，因而大舉拋售中國資產。

瑞穗銀行（Mizuho Bank）首席亞洲外匯策略師Ken Cheung表示，中國領導層改組令人擔憂那些不利於市場的政策將持續存在，以及未來幾年在習近平強權統治下政策失誤的風險增加，外國投資人採取了行動減少對中國資產的曝險，人民幣面臨的資本外流壓力將越來越大。

近幾個月來，人民幣與其他主要貨幣兌美元匯率急速走貶。在聯準會鷹派升息帶動下，美元指數已經飆升至20來新高。今年到目前為止，人民幣兌美元已經貶值逾15%，料將創下1994年以來貶值最多的一年，當時中國為了推進市場改革，放手讓人民幣在一夜之間貶值33%。