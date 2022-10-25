水利局今天召開代辦農委會農田水利署，白冷圳周遭適作農地擴大灌溉服務工程地方說明會，說明最新執行情形及聆聽各單位意見。(台中市政府提供)

台中市政府水利局為解決新社區崑山、水井長期缺乏穩定水源可用的問題，25日召開代辦農委會農田水利署的白冷圳周遭適作農地擴大灌溉服務工程地方說明會，說明最新執行情形及聆聽各單位意見。水利局強調，目標在今年底前發包管線工程，明年1月開始動工，讓崑山、水井地區儘早取得常用的灌溉水源。

水利局長范世億說，新社區崑山、水井地區，因地理條件受限，長期缺乏穩定水源可用，困擾在地農民且影響生計。依據農田水利法穩定供應農業發展所需的灌溉用水及擴大灌溉服務屬農田水利署權責，此引水工程原為農田水利署所辦理，該署已完成規畫委託水利局代辦「白冷圳周遭適作農地擴大灌溉服務工程」。

范世億指出，農水署今年4月核定第一、二期工程總經費約1億8755萬元，目前已完成基本設計，辦理說明會聽取地方意見，以利納入後續細部設計參考。

水利局表示，白冷圳周遭適作農地擴大灌溉服務工程總經費約5.03億元，共分五期執行，第一、二期循華豐街、協興街等既有道路埋設引水管，於中興嶺處施作分流管線至調整池；其中管線部份已確定路線故將優先發包，預計年底前可發包完成。

水利局強調，第三期以加壓方式至水井地區；第四、五期引水至崑山及頭坪二坪地區。整體工程完工後預計可引水0.36cms，擴大服務水井、崑山、頭坪二坪等地灌溉，提升生產及收益。