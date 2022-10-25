柬埔寨成為人口販運及網路詐騙的大本營，引發各國關注後，柬國中央開始掃蕩境內犯罪份子，西哈努克省警方日前就逮捕到兩名涉嫌開槍的台籍男子，查獲兩把手槍及毒品，懷疑是因毒品糾紛而起。

根據柬國媒體報導，西哈努克一家公司22日清晨驚傳多聲槍響，警方接獲報案後展開調查，在兩個小時後抓捕到王姓、莊姓兩名台籍男子，查獲到兩把克拉克手槍、41發子彈，及3包疑似毒品的白粉。

警方表示，目前尚未接獲相關資料，兩人身分還需要再查證。不過，柬國警方通常不會告知槍擊案原因，像8月底金邊發生3名台籍男子遭槍擊身亡，柬警宣稱3人是為了搶女人相互開槍，疑點重重。

另外媒報導，柬埔寨移民總局22日通報，20至22日驅逐263名外國人，當中包括9名台灣人，研判應是被柬警救出來的被害人，移民局官員表示，他們將因非法入境、非法工作、無護照等理由被驅逐出境，3年內禁止再次入境。

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