花蓮港務警察總隊本月中旬查獲以具黑道幫派身份38歲葉姓主嫌為首的犯罪集團，透過人口販運、暴力等手段將受害者誘騙至柬埔寨牟利，日前與松山、大安警分局、六龜警分局等單位，兵分多路搜索台北市、桃園市、高雄市、屏東市等地區共6個地點，將葉男等11人逮捕到案。（花蓮港務警察總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮港務警察總隊日前接獲花蓮一名領有中度身心障礙的女子，疑遭誘騙至柬埔寨「打工」後便音訊全無，將2名犯嫌逮捕到案後向上溯源，本月中旬查獲該犯罪集團以具黑道幫派身份38歲葉姓主嫌為首，透過人口販運、暴力等手段將受害者誘騙至柬埔寨牟利，經通知11名犯嫌到案說明，全案將移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮港警總隊8月初接獲一名27歲中度身心障礙的金姓女子，疑遭友人以月薪6.8萬做核對帳款、文件收發、訂單出單等高薪工作吸引，經7月底由45歲陳姓主嫌及27歲傅姓共犯，帶去申辦並扣留護照後，送到指定住所，以「一條龍」服務方式送出境至柬埔寨後便失聯迄今。

陳、傅2人遭逮捕後日前分別以5萬和15萬交保，但因受害者人數高達20多人，檢警積極向上溯源，發現該人口販運集團因涉國境內、外，且分工詳細，經抽絲撥繭調查後，成功查出該集團在台主嫌與共犯。

警方表示，該集團以38歲具黑道幫派身分從事詐騙謀取暴利行為的葉姓男子為首，為中國大陸長鴻娛樂在台代表，以平均3000美金高薪做一般文書處理工作為誘因，吸引被害人上鉤，再透過人口販運手段將人引介誘騙至柬埔寨牟利，如未聽從指示出境者，便以恐嚇、暴力、拘禁人身自由等方式要求償還款項。

警方搜集完成相關事證後提報「治平專案」，本月17日至20日在檢察官江昂軒指揮下，與松山、大安警分局、六龜警分局等單位，兵分多路搜索台北市、桃園市、高雄市、屏東市等地區共6個地點，累積查獲葉男等11人到案，查扣4支作案手機，訊問後全案依違反組織犯罪防制條例、刑法以詐術使人出國、人口販運防制法等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。