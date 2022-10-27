北市警執行「安城專案」，掃蕩黑幫及不法分子。（警方提供）

北市警「安城專案」 逮447嫌670克毒品

北市警方為壓制幫派氣焰，維護治安平穩，針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、從事詐騙及販毒等不法犯罪集團，20日至26日執行「安城專案」，總計查獲447名槍砲、毒品、詐欺案類犯嫌，起獲各級毒品670公克，未來將持續針對幫派堂口、辦公室及依附事業進行掃蕩。

警方此次破獲葉姓男子經營的不法集團，成員在臉書、IG大肆放送柬埔寨高薪打工的訊息，誘騙不知情民眾詢問、加入，歹徒分工嚴密，除宣傳組外，另有辦理護照組、機場專送組等，民眾若臨時不想前往，葉嫌等人便翻臉恐嚇，誆稱要收取高額費用，甚至以暴力方式逼迫就範。

強力掃蕩及查緝，並因淨化選前治安，防制幫派以暴力或假借政黨名義介入選舉，警政署宣布無限期實施掃黑，本局同步規劃於111年10月20日至26日執行「安城專案」，共計檢肅涉嫌組織犯罪及各類犯罪（含槍砲、毒品、詐欺、賭博及竊盜等案）犯嫌447人，並查扣改造槍枝、各級毒品、不法所得現金等贓證物，有效遏止幫派氣焰。

北市警方指出，本次「安城專案」為期7天，針對黑道幫派經常活動處所，進行威力掃蕩，並同步路檢等勤務作為，查獲非法槍枝及涉嫌毒品案84件、詐欺案74件、賭博案11件及其他各類刑案222件，並將持續清查潛藏危害治安目標，針對幫派「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，展現警方強力打擊犯罪之決心。

台北市警局重申，「打擊犯罪、掃黑制暴」從不間斷，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護市民安居樂業。

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