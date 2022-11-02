調查局航業處基隆調查站發生遺失6.5公斤安毒案，調查局2日發出新聞稿表示，該批毒品已在今年9月於航基站地下室庫房鐵櫃中尋獲，將進一步調查是否有人故意藏匿，另對於監察院針對此案彈劾航基站前主任趙天祥10人，調查局表示敬表尊重，將深自檢討改進，並針對扣押物保管實施各項強化改善措施。

調查局航基站2020年爆發遺失6.5公斤安毒案，時任調查局長呂文忠公開致歉，並將航基站前主任趙天祥等人移請監察院究責，之後並因此查出前調查官徐宿良盜賣毒品案。

調查局今表示，航基站2019年保管扣案6.529公斤安非他命毒品，已於今年9月27日在航基站地下室庫房鐵櫃中尋獲。由於鐵櫃因遭另案扣押1000多公斤桶裝毒品原料阻擋遮蔽，致多次清查均未能發現，此次航基站人員因辦理毒品銷燬作業，清空桶裝毒品原料後，即於鐵櫃中發現該批安非他命毒品。

專案小組獲知後，先請航基站保持現場原貌，並通報桃園地檢署檢察官及調查局鑑識科學處人員，一同前往航基站地下室庫房勘驗取證，初步鑑定結果，該批毒品重量、質量及外包裝均與原扣案安非他命毒品高度相似。

至於扣案毒品置於另案扣押桶裝毒品原料後方，是否有人刻意隱匿，涉及不法，正由檢察官指揮積極查處中。

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