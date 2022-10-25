富邦媒(8454)今(25)日宣布2022年momo《雙11超狂購物節》於11月1日開跑，集合超過2萬大品牌、數百萬件商品，搶攻線上零售業年度盛事雙11商機。

線上零售年度重頭戲雙11即將來臨，電商平台也火力全開搶攻，富邦媒今天宣布2022年momo《雙11超狂購物節》11月1日揭開序幕，號召超過2萬大品牌、數百萬件商品加入，momo雙11除拉長活動戰線、升級回饋力道，也搭配30大銀行，推出最高回饋20%，網購神卡momo卡超優回饋再升級，除筆筆5%回饋無上限，更攜手歷年最多品牌夥伴加碼10%無上限回饋，希望衝高今年雙11業績。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年9月合併營收約為75.03億元，年增15.26%，創下歷年同月新高，累計第3季合併營收為235.58億元，年增12.68%，累計前9月合併營收為716.33億元，年增16.43%。