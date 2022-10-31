寶雅國際(5904)前3季稅後盈餘為14.1億元，年增9.8%，每股盈餘為13.83元，在展店及進入第4季傳統旺季效應下，寶雅預期，第4季營運可望依循往年趨勢為今年的高峰。

寶雅第3季合併營收為52.5億元，年增24.8%，營業毛利為22.6億元，毛利率為43%，營業利益為7.93億元，營業利益率15.1%，單季稅後獲利6.2億元，年增57%，單季每股盈餘6.07元。

寶雅今年前3季合併營收為143.4億元，年增12.7%，營業毛利為60.5億元，毛利率為42.2%，營業利益為18.1億元，營業利益率12.6%，稅後盈餘14.1億元，年增9.8%，每股純益13.83元。

截至9月底為止，全國共有297間寶雅、37間寶家。

由於第4季展店計畫相當積極，寶家亦有新門市加入，寶雅預估，今年寶雅展店可以順利達成增加兩位數以上、20~30家目標，寶家門市亦有機會達40家，為公司營運帶來正面貢獻。

寶雅國際將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。