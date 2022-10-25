民進黨新北市長候選人林佳龍除了簽署語言平權承諾書，也批侯友宜市政府對語言文化較缺乏投入，導致新北市目前的發展最為落後。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍今(25)日前往蘆洲，出席由新北市議員彭佳芸舉辦「新北市台語推廣教育政策座談會」，與彭佳芸、李江却台語文教基金會、牽囡仔ê行台語ê路共學團暢談母語教育的未來發展，之後也簽署語言平權承諾書，他還在現場首度高歌尚未曝光的新北競選台語歌曲；林佳龍也批侯友宜市政府對語言文化較缺乏投入，導致新北市目前的發展最為落後。

林佳龍表示，語言是我們和歷史、文化的連結，他的爸爸來自雲林麥寮、媽媽來自彰化鹿港，都來到台北打拚，而且三蘆的中南部移民很多，所以新北市擁有最多各地的語言，尤其來自東東南亞的新住民更有多達11萬人，多元文化可以互相交流，彩虹之美，在於多色並存，而文化之美，也在於多元共融，所以文化是新北市最重要的資產。

林佳龍強調，新北市是台灣的縮影，語言文化最豐富，應該讓新北成為台灣多語教育的示範區，以後全世界跟台灣的交流，可以新北作為平台，但侯友宜市政府在這方面比較缺乏投入，甚至官網上的資料還停留在5年前，課程還是十幾年前的內容沒有更新，新北應該作為母語、多語教育及文化發展最好的城市，但現在是發展最落後，這個空間需要新北大翻新，從語言教育文化來大翻新。

彭佳芸表示，2019年國家語言發展法實施，主要目的之一除了對面臨傳承危機的語言進行特別保障外，另外一個重要的目的即為強化政府權責分工。市府雖然辦理趣味臺語桌遊教材及臺語影音說唱讚等活動，但是對於家長最希望的融入內容與臺語教學方法則顯得消極許多；而家長期盼的沉浸式臺語教學環境，新北市也無法協助，轉而請家長向教育部申請補助，積極推廣台語教育預算上負擔並不大，對新北市每年超過600億的教育預算來說更是九牛一毛。

除此之外，林佳龍還率先曝光尚未發表的新北市競選台語歌曲，首度公開在現場高歌，這首競選歌曲之後預計在28日正式公開。