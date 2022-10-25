刑事局進行防爆演練，讓友邦元首了解我國的反恐能力。（警政署提供）

隸屬於警政署保一總隊的維安特勤隊，平日持續進行反恐訓練，繼上回有外國媒體聯合訪問維安特勤隊之後，23日（周日）史瓦帝尼國王與王妃也至保一總隊參訪，盼吸取反恐及重大維安事件的處理經驗。同時，因165反詐騙諮詢專線辦公室也設在保一，刑事局也安排165現場模擬接聽詐騙被害人電話，讓友邦了解我國先進的處理流程，史瓦帝尼國王也驚呼台灣電信與科技偵查的實力。

警政署表示，為使友邦國是訪問團了解我國反恐及重大維安事件的應變處理量能，警政署與外交部跨部會合作，安排訪團參訪警察訓練基地—保安警察第一總隊，拓展我國實質外交。

本次安全演練共區分2種情境，首先是垂降戰術及人質營救演練，由台北市警局刑警大隊及保一總隊維安特勤隊擔綱，特警自建築物頂樓快速垂降，並搭配長距離精準狙擊、輪式裝甲車及突擊梯車的混合戰術運用，發揮多點突入及多數警力優勢。

其次則是汽車炸彈應變處置演練，由刑事局偵五大隊及新北市警局警犬隊共同合作，偵爆犬於現場查獲爆裂物，接續由防爆機器人結合X光機探測、透視內部結構，最後由防爆人員將其移轉至安全處所後實施水砲擊解，成功解除危機。

警政署說，友邦元首對於我們的訓練成果及精實戰力表達高度肯定與讚賞，現場也同演訓人員探討並實際操作各項裝備。