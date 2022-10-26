年底九合一選舉倒數31天，民進黨台北市長候選人陳時中貼出最新影片，畫面中陳時中陪小孩放學，身旁有穿著深色背心、白襯衫的路人，影片中的「路人」就是警察扮演的，士林警分局證實，當時畫面中白色襯衫、走在路中的就是督察組組長陳佳宏，擔服陳時中一般維安勤務，得知被當成「路人甲」、「背景」，他也相當無奈。

陳時中今年9月20日拍攝「陳時中化身慈祥的阿公，推安全通學相、檢討機車兩段式左轉」影片，在士東路巷弄內陪小孩放學回家，媒體人指出，有個「路人」一路跟隨，左顧右盼，還走在「馬路中間」，被質疑是士林分局的「組長」。

士林警分局表示，當天是候選人一般性維安勤務，知道陳時中在拍攝宣導短片，並不知道內容，派出4人負責安全維護，而組長陳佳宏走在遠處監控，避免妨礙拍片工作，已刻意保持距離，當時不知道成為影片「背景」。

陳時中影片再度引發議論，上次是內湖分局長陪同視察隧道事件，這次是士林警分局督察組組長陳佳宏當背景，媒體人質疑，阿中競選團隊幾乎要讓陳時中在這場選舉，犯下各種不同的錯。