大陸「第一財經」新聞網報導，大陸央行、銀保監會、外匯局25日分別召開會議，學習貫徹中共二十大精神。會議提及房市、匯市、股市、對外開放、宏觀政策、風險防範等重磅內容。會上提出，加強部門協作，維護股市、債市、房市健康發展；強調在實體經濟創新發展、穩步轉型背景下，資本市場具有長期投資價值、保持穩定運行的良好基礎不會改變。

報導稱，關於樓市，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。今年第三季以來，大陸多地、多部門推出了一系列房地產支持政策。政策效果逐步顯現，房地產需求側的市場預期正在改善。

植信投資研究院高級研究員耿欣欣認為，隨著各地加大對「保交樓」環節金融支持，新開工、竣工水準保持平穩，開發貸和住房抵押持續改善，房企第四季資金狀況可能邊際好轉，房地產投資有望在四季度逐步企穩。

據報導，關於匯市，人民幣長期走強的趨勢不會改變。

9月至今，大陸央行已三次出手穩定匯率。央行、外匯局指出，會議要求，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

銀保監會表示，人民幣長期走強的趨勢不會改變，中國持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。

報導指出，關於對外開放，推進金融市場高水準雙向開放。隨著金融業對外開放的進程不斷深化與提速，跨境資本流動更加頻繁。截至2022年6月底，境外主體持有境內人民幣金融資產餘額為10.1兆元，其中持有股票、債券規模均為3.6兆元，分別是2016年底的5.5倍和4.3倍。展望高水準對外開放，大陸央行、外匯局表示，推進金融市場高水準雙向開放，支持香港國際金融中心持續繁榮發展。

報導表示，關於宏觀政策，保持貨幣信貸總量合理增長。大陸央行、外匯局表示，人行、外匯局要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，加大對科技創新、鄉村振興、區域協調發展、綠色發展等重點領域支持力度，穩定宏觀經濟大盤。

英大證券研究所所長鄭後成認為，結構性是未來宏觀政策主要特徵之一，以推動「高品質發展」。宏觀政策的力度還將維持在較高水準。

報導稱，關於化解金融風險，強化金融穩定保障體系。

大陸銀保監會、央行、外匯局強調，要持之以恆防範化解重大金融風險，統籌發展和安全，有序推進中小金融機構改革化險，強化金融穩定保障體系建立健全金融風險防範、預警和處置機制，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。