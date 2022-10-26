大陸除了現有的《反分裂國家法》，以及近期公布的「台獨頑固分子清單」外，未來大陸方面是否會推出其他相關法律，或者更加明確的畫出大陸對台的底線紅線？大陸國台辦發言人馬曉光今天（26日）在例行記者會中表示，大陸將根據兩岸形勢發展與變化，進一步推出法治方面的新舉措。

中共總書記習近平在二十大報告提及「外部勢力」和「台獨」分裂勢力，黨章也首次納入「堅決反對外部勢力和遏制『台獨』分裂勢力」，這是否顯示除了現有的《反分裂國家法》，以及近期公布的「台獨頑固分子清單」外，未來大陸方面是否會出台其他相關法律或更加明確針對性的制裁舉措？

馬曉光表示，大陸積極運用法律武器打擊遏制台獨勢力及其分裂活動，是維護兩岸和平發展和台海和平穩定、維護國家利益的重要舉措。大陸將持續加強運用法治方式來打擊台獨分裂勢力，還會根據形勢的發展變化，進一步推出法治方面的新舉措。