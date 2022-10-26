大陸《海南日報》26日報導，海南省旅遊和文化廣電體育廳25日透露，將於27日9時起，正式發放海南5300萬元（人民幣，下同）旅遊消費劵，該活動將持續至12月31日。強調這次消費劵發放金額高、優惠力度大、覆蓋人群廣，領取使用便捷等四大亮點，保障消費劵發好用好。

省旅文廳相關負責人說明本次消費劵四大亮點：

一是係大陸國內首次打通雲閃付平台和攜程、同程、途牛、馬蜂窩、去哪兒等OTA（線上旅遊預訂平台）聯合發放核銷旅遊消費券的鏈路，通過雲閃付平台代為管理資金和發放核銷消費券，遊客通過指定OTA預訂酒店和門票（景區也可在售票處購買核銷），在支付時自動核銷消費券。

二是活動啟動後每天9：00滾動發券，消費券若未使用，則在兩天後作廢，資金收回重新發放，能讓更多有需要的人享受福利，有效避免有券不用、想用又搶不到券的情況，切實提高核銷率。

三是消費券配置優惠力度巨大，首批發放的消費券配置多個檔次滿減優惠券。景區消費券分為4個檔次：滿40減20元、滿80減40元、滿100減50元、滿200減100元可使用。酒店消費券分為3個檔次：滿350減175元、滿700減350元、滿1200減600元。遊客領取旅遊消費券後基本可按五折價格「惠」遊海南。

四是不僅包含酒店和景區，交通和購物也加入了本次旅遊消費券狂歡盛宴。遊客在海南航空APP上預訂海南進出港的機票，使用銀聯雲閃付支付，可享200元立減25元優惠，名額先到先得。銀聯攜手農行、中行、海口農商行、民生、浦發、中信、興業、華夏等多家商業銀行，在全省各免稅店使用雲閃付掃碼購物，最高可優惠300元。

報導稱，各大OTA平台表示，會藉本次活動契機，為廣大遊客提供更便捷、優惠的高品質海南遊預訂產品。攜程、同程、途牛、馬蜂窩、去哪兒等相關負責人表示，結合海南特色，特別為本次活動匹配了度假酒店、特色客棧、精品民宿等豐富的住宿產品，且提供連住套餐、親子套餐、情侶套餐等，針對客人需求提供個性化服務。同時，還覆蓋了海南多種主題景區，涉及親子、水上專案、熱帶雨林、海南民俗風情等，滿足各類人群的需求。相信能為消費者帶來真正低價及優質的海南旅遊好貨，吸引更多平台遊客前往海南度假，促進海南旅遊產業加速回暖。