民進黨立院黨團26日上午舉行記者會，質疑國民黨基隆市長候選人謝國樑的財產申報不實，並認為謝先前以「你們可以到監察院檢舉」來搪塞，是迴避問題核心。對此，謝國樑表示，他個性比較調皮，呼籲民進黨多開幾場記者會，他再一併回應。

民進黨立院黨團26日上午由幹事長羅致政、副幹事長林靜儀及基隆市長候選人蔡適應共同召開記者會。他們認為謝國樑的財產申報不實，先前金星案謝曾自爆的公司及境外公司及美元戶頭都沒在申報之列。

在國民黨行動中常會結束後，謝國樑受訪表示，他的財產申報坦蕩蕩、清清楚楚，但他的個性比較調皮，呼籲民進黨立院黨團持續針對他的財產申報多開幾場記者會，他將在開滿三次記者會後，再一併回覆相關的質疑。

謝國樑進一步說明，他清楚即使他做出了詳細的說明，綠營後續仍會有不同的說詞及論述，因此他乾脆等綠營多開幾場記者會後，再做出說明及回應。