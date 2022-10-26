11月26日舉行九合一公職選舉及「18歲公民權」修憲案；不過通過門檻相當高，民進黨極盡全力催票，副總統賴清德社群今釋出「18歲公民權」宣傳影片，強調「他們能承擔的責任 比我們想像的更多」。

「壯闊台灣聯盟」昨天發布「18歲公民權」修憲案的第二次全國性民調，支持修憲案、且會去投票的民眾45.8％，距離50％的通過門檻還有4.2個百分點，相當於81萬票的差距；中間選民將是修憲的關鍵，有16％尚未決定是否同意下修投票權，更有超過一半的中間選名仍不知道年底的選舉也會一併舉行修憲案的公民複決；民進黨中常會前也召開「21＋1個理由！回家投票！」記者會，強力催票。

賴清德今也在臉書指出，11月26日不僅舉行九合一公職選舉，更要投台灣民主史上第一次的修憲複決案。

他說，「18歲公民權」，是各政黨一致的共識，但卻要965萬高門檻的同意票。「我們有責任，給年輕人信心，給年輕人支持，讓年輕世代也能參與國家政策」。

他強調，全世界有超過200個國家的18歲年輕人，擁有投票的權利。台灣的年輕人，毫無疑問也應該享有這項權利，並承擔起責任。「他們在乎的，比我們想像的更多。他們能承擔的，也比我們知道的更多」。

賴清德呼籲，11月26日，投給年輕人，讓18歲公民權美夢成真。11月26日，投給民進黨提名候選人，讓台灣的民主路，更堅定穩固。