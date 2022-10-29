國民黨基隆市長候選人謝國樑日前提出，搭配基隆捷運沿線，打造「基隆科學園區」，帶動整體產業發展的政見。對此，基隆市長林右昌29日上午出席活動時，譏謝明顯不熟悉基隆市政的發展，並且表示將在下周，針對北五堵國際研發新鎮的規畫，做完整的說明，謝別想選舉一到就來收割。

林右昌29日上午出席基隆信義國小整建落成受訪時指出，謝國樑日前提出的「基隆科學園區」政見，很明顯是對他過去8年的市政推動及基隆的發展不熟悉。

林右昌指出，自2018年起，基隆市政府便開始推動規畫「北五堵國際研發新鎮」，並向中央爭取4200萬元的經費，目前規畫成果已經完成，其中包括捷運場站、路線的經過，及產業園區的規畫，甚至包括道路系統，都已完成。基市府也已在明年編列相關預算有待執行。包括堵南1-1匝道及大德路的拓寬。

林右昌表示，謝國樑提出的「基隆科學園區」證明了他對基隆過去到現在政策推動的不了解。他將於下周與蔡適應，針對廣達71公頃的北五堵國際研發新鎮整體規畫構想，做出完整說明。他指出，這個計畫是他與蔡適應向經濟部爭取，推動了數年，謝國樑別想選舉一到就來收割。

另外一方面，民進黨基隆市長候選人蔡適應則是表示，謝國樑的政見肯定了他與林右昌共同推動基隆捷運的政績，顯然謝的政見是「拿香跟拜」，但卻又搞錯了政策的執行與方向，也凸顯了謝對基隆市政的不熟悉。他認為謝的政見是抄襲他的想法，既然如此，就讓蔡接棒基隆延續相關的建設。