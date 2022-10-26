台中市議員李榮鴻與市議員候選人李文傑，今天邀集運動局等單位，舉辦「大甲日南兒童運動中心」場地會勘，討論兒童運動中心配置及相關規畫。（市議員李榮鴻服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員李榮鴻與市議員候選人李文傑，今天邀集運動局等單位，舉辦「大甲日南兒童運動中心」場地會勘，討論兒童運動中心配置及相關規畫。（市議員李榮鴻服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員李榮鴻與市議員候選人李文傑，為充實地方兒童的活動場所，今天邀集運動局、大甲區公所、孟春里長黃湘榕等，舉辦「大甲日南兒童運動中心」場地會勘，討論兒童運動中心配置及相關規畫。運動局長李昱叡說，兒童運動中心總工程經費約1500萬元，近日將辦理工程上網招標作業。

市議員李榮鴻指出，大甲溪北的日南地區，可說是甲安埔的偏遠地區，為考量到未來疫情舒緩開放後，特爭取設置兒童運動中心，未來須保留讀書空間，藉此提供學子閱讀的地方；建議調整大小及改良讀書空間，讓民眾在更舒適的環境中閱讀。

運動局長李昱叡說，兒童運動中心案，目前規畫親子廁所、淋浴間、室外攀爬區及多功能教室（韻律、舞蹈、體能、視聽、武術、閱覽、電子飛靶射箭等），讓靜態及動態活動都能有其場所，總工程經費約1500萬元，聽取地方各界意見後，近日將辦理工程上網招標作業。

孟春里長黃湘榕說，大甲日南兒童運動中心地方樂見其成，但建議一定要保留部分讀書空間，調整大小可以，但是不能完全移除，以保留民眾閱讀權利；方便鄉下的孩子有閱讀的地方，藉此帶動地方閱讀風氣。

李文傑強調，希望市府能夠傾聽地方意見，將這些意見全部都納入規畫內，溪北地區雖然離市區比較遠，但是在盧秀燕市長支持下，很多建設都陸續開工、完工；台中市29區不分市區或偏遠地區，孩子擁有同樣的運動及閱讀場域共創台中好未來。