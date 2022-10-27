教育部青年署配合國發會推動「加速推動地方創生計畫」，今年各區青聚點陸續完工並正式啟用，共約千坪空間提供青年使用，至9月底已累計辦理超過140場培力與串聯活動，計6000餘人次參與。青年署協同縣市政府四區青聚點，預定在10月至12月間辦理各式成果發表活動，邀請青年轉動地方創生。

青年署在北、中、南、東區，與桃園市政府、雲林縣政府、屏東縣政府及宜蘭縣政府合作打造四處區域性青聚點，作為各區域地方創生青年交流平台，提供實體空間場域辦理共學活動與聚會，以促進青年人才的培力與串聯；此外，也針對個別青年發展階段需求，提供業師門診諮詢服務，讓青年在創生的路上不孤單。

四處區域性青聚點分別位於桃園市中壢區青年事務局2樓（北區）、雲林縣斗六市舊城區舊警察宿舍三小樓（中區）、屏東縣高樹鄉原南華國小校區（南區）、宜蘭縣五結鄉中興文化創意園區4號倉庫（東區），辦理青年人才培力與地方創生組織串聯活動。

青年署表示，各區將於今年10月底至12月陸續辦理成果發表相關系列活動，展現近兩年來聚點經營成效，呈現各區域關注的不同主題與活動特色。

北區青聚點安排5場次主題論壇及3條創生見學路線，促進地創青年與產官學的對話與交流；中區青聚點有為期兩周的展覽（影片展示周、手作體驗周）。

南區青聚點舉辦南方風土祭，為期三周（海味周、城鄉周、山巒周）的系列活動，包含風土辦桌、料理教室、市集及音樂節等，為地創青年提供舞臺揮灑創意。

東區青聚點則以夜間嘉年華形式，配合場地的文青氛圍，從傍晚展開開幕相關活動，除了短講及藝文表演之外，也搭配手作體驗增進互動，並將靜態展持續至年底，以捲動更多地方創生夥伴。