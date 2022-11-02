民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今(2)日在臉書宣傳11月4日「逆風前行72變」青年音樂會，並表示除了邀請拷秋勤、黃子軒外，立委賴品妤等人也將和苗栗青年朋友們，一起逆風前行。徐定禎邀請大家一起成為更加勇敢的「新栗量」。

「你是否已遺忘了童年射紙飛機的時光？又多久沒有站在風中任由其吹拂？」徐定禎今在臉書表示，迎面而來的逆風不是困難，是挑戰；勇往直前的步履不是重擔，是冀盼。七十二年，不曾變革，而善良，是一種選擇。

特別舉辦「逆風前行72變」青年音樂會，徐定禎表示，除了邀請拷秋勤、黃子軒外，立委賴品妤、林昶佐、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷、立法院榮譽顧問洪慈庸、民進黨副秘書長林飛帆、發言人謝佩芬，將在周五晚上和苗栗青年朋友們，一起逆風前行。

「逆風前行72變」青年音樂會，時間為11月4日周五的19:00-21:00，地點位在苗栗火車站後站廣場（英才夜市對面）。徐定禎表示，「讓我們用這一場音樂盛宴，療癒歸鄉的遊子、返家的學子，也為辛苦打拚的你洗去一周工作的煩悶，一同共享美好的周五夜晚，一起成為更加勇敢的『新栗量』」！