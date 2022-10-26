苗栗縣長徐耀昌26日赴苗栗縣警局視察最新應勤裝備。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌26日赴苗栗縣警局視察最新應勤裝備，並視察員警應用演練。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌26日赴苗栗縣警局視察最新應勤裝備，並視察員警應用演練。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

日前台南市警發生2名員警不幸殉職事件，苗栗縣長徐耀昌對此特別徵詢縣警局長陳武康，若有需求可動用縣府第二預備金採購相關應勤設備，在縣長的大力支持下，縣警局共花費800萬元，採購拋射式電擊器卡匣、防暴鋼叉、防割手套、防暴PC盾牌、長警棍、防搶槍套，以及訓練用的泡棉警棍、人型踢靶，26日，徐耀昌赴縣警局視察新購裝備，期望能增加員警執勤安全。

台南市員警因公殉職案發生後，苗栗縣長徐耀昌關切徵詢縣警局長陳武康，商討如何提升員警執勤裝備，並表示若有需求，不惜動用縣府第二預備金也要充分照顧員警，縣警局共採購價值800萬元的相關裝備包括，採購拋射式電擊器卡匣、防暴鋼叉、防割手套、防暴PC盾牌、長警棍、防搶槍套，以及訓練用的泡棉警棍、人型踢靶等。

26日上午，徐耀昌赴縣警局視察新購裝備，並根據情境模擬的方式，演練各式新購裝備的使用時機，員警展演動作逼真精實，迅速平息劍拔弩張的緊急狀況，凸顯新購裝備的實用性，確能保障員警的執勤安全。

徐耀昌表示，感謝縣警局長陳武康展現高度的效率，於最快的時間採購員警應勤裝備，因為攸關員警執勤安全的事，就像緊急救護一樣不能等，未來期許苗栗縣的員警都能在安全有保障的前提下，展現精實的專業，扮演打擊犯罪的急先鋒，守護苗栗鄉親的安全。