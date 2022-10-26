教育部長潘文忠今天表示，私校退場審議會明天起將審議新一批私立高中職，如果他們財務、教學等指標未達標，就會列入專案輔導學校；同時，也會和5都建立一致的審議規範，並請他們著手審議主管的私立高中職，讓辦學不佳的學校退場。

教育部今天舉行部務會報，會前潘文忠受訪表示，在今年5月《私校退場條例》發布實施前，教育部主管的屏東縣華洲工家、嘉義縣弘德工商、台南市鳳和高中及嘉義縣協志工商等4所私立高中職依私立學校法規定，向教育部申請停辦、或由教育部命其停辦。

潘文忠進一步指出，教育部主管的花蓮國光商工、台南市華濟永安高中、嘉義市大同高商、雲林縣益新工商及屏東縣志成商工等5所私立高中職，因停辦3年以上，教育部6月8日已依私立學校法定，命他們解散。

國內私立高中職主要是教育部主管，但他們若位於台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市這5都，則有所屬直轄市主管。目前多私立高中職招不到學生，教育部將和5都政府合作，建立一致的退場審議標準，讓辦學不佳的學校退場。

潘文忠表示，12日已行文5都，請他們著手審議私立高中職，而教育部從明天開始，退場審議會也會開始審議辦學不佳的私立高中職，看是否要將他們列入專案輔導學校名單。

此外，辦學不佳的大專校院也正在退場中，其中台灣觀光學院已完成清算程序，並將剩餘校產全數捐贈國立空中大學，成為我國第一所完成解散清算的學校財團法人。

潘文忠說，台灣觀光學院順利完成清算，並將剩餘校產作為公益用途，這是很好的案例，教育部將循此模式，來處理退場的私立大專校院。

潘文忠指出，正在進行解散、清算等程序的亞太及永達技術學院，目前也已組成公益董事會，但他們的債權、債務比較複雜，相關程序延長一些，相信透過公益董事的努力，最終可以完成清算。