台灣觀光學院去年9月1日停辦後，董事會在24日完成清算程序，並將向法院聲報，後續剩餘校產全數捐贈國立空中大學，並於今天舉辦捐贈交接典禮，成為我國第一所完成解散清算的學校財團法人。

台灣觀光學院前因少子化，招生不佳，校務經費多年虧損，董事會決議停辦，並請教育部協助改組董事會，由公益董事處理學校停辦前教職員資遣、學生轉學安置，以及停辦後辦理法人解散清算等事宜。

在公益董事會努力下，並透過教育部退場基金協助，教職員均領取資遣費或慰助金後，在停辦前辦理離退事宜；原在校學生則由教育部協助安置到其他學校繼續就讀。

台灣觀光學院停辦後，公益董事會向教育部申請法人解散，並公開徵求有意願承接校地及建物的機關學校，經過徵選後，由國立空中大學獲選。目前相關不動產均已完成過戶，校內各項資產也已完成點交，台灣觀光學院與國立空中大學並於今日舉辦捐贈暨交接典禮，正式將台灣觀光學院原址轉為國立空中大學壽豐校區。

教育部表示，台灣觀光學院停辦前重組董事會、教職員依照年資發給資遣費或慰助金、由教育部協助學生安置到其他學校、退場過程中不足經費向退場基金申請墊付、學校停辦後立即申請法人解散、清算過程中處分部分校產以償還債務及歸墊退場基金墊付款、賸餘校產歸公。這也證明退場條例規定確實可行，可讓學校平順退場，並保障教職員及學生權益，同時維護校產公益性。