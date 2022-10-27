針對近期鼓勵同仁「多休假陪伴家人」一事引發外界揣測，晶圓代工龍頭台積電(2330)罕見發出4點聲明，澄清並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，強調維持2022年第四季財測及2023年維持成長預期不變，將持續在台投資、並策略性強化海外投資及生產據點。

台積電總裁魏哲家日前透過影片發表內部談話，表示隨著全球消費性電子正進行庫存去化，鼓勵員工多休假、充電後繼續出發。相關內容引發外界熱議，揣測台積電鼓勵員工多休假，實與市況變差、客戶訂單減少有關。

對此，台積電說明，集團向來期許同仁追求工作與生活平衡，總裁日前內部談話中誠摯感謝同仁，同時也盼望同仁在辛勤工作之餘，生活逐漸正常化狀況下亦能多把握與家人相處時間，透過「正常休假」充電後繼續努力工作，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

台積電表示，全球數位化趨勢不會改變，集團將繼續秉持領先技術、卓越製造及客戶信任，與客戶一起成長。同時，強調維持13日法說會公布的財測預期，對2022年第四季的營收及獲利預期並未改變，並重申2023年仍會是成長的一年。

台積電預期第四季合併營收將介於199～207億美元，以中間值203億美元計算，約季增0.4％，在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，毛利率預期介於59.5～61.5％、營益率介於49～51％。今年以美元計價營收成長34～36％預期不變，明年營運仍可持續成長。

台積電指出，半導體產業鏈極為複雜，多年來已形成全球極有效率的分工。台灣半導體製造業的「群聚」效應，從歷史經驗來看，台灣供應鏈比全球任何地方的韌性都高，使台積電能以最佳成本及最高效率，為所有客戶提供最好的半導體製造服務。

台積電強調，將持續於台灣投資，同時為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，也會在考量成本、效率及各種內外在環境因素前提下，繼續集團的海外擴廠計畫，策略性強化海外投資及生產據點，以確保在產業的領先地位。