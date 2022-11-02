市調機構TrendForce表示，今年第四季全球筆電出貨量恐將下滑至4,290萬台，季減7.2%、年減幅度更高達32.3%，低於疫情前同期水準，而在庫存調節、俄烏戰爭與高通膨影響下，今年筆電出貨量再度下修至1.89億台、年減23%，且上、下半年出貨比重53：47，是近十年來首見頭重腳輕的態勢

TrendForce也預估，明年筆電出貨量年減幅度將收斂至6.9%，但僅只有1.76億台。

TrendForce表示，筆電結構性供需失衡問題未解，造成今年出貨量呈現逐季遞減，預期終端整機庫存去化至少會延續至明年上半年，待庫存回歸健康後，明年第二季Chromebook有可能是首波需求回溫的產品，傳統的週期性成長動能可望重返市場，Chromebook明年出貨量有機會小幅回升至1620萬台，優於比今年的1,444萬台。

然而TrendForce也預期，消費與商用型筆電市場將繼續承受庫存調整與需求不振的壓力，消費性歷經五個季度的調整，明年下半年旺季有機會扮演筆電出貨動能提升的要角，加上新款CPU導入，然而明年全年消費性筆電出貨量恐怕還是難逃比今年衰退的命運，而商用筆電需求則面臨企業在疫情後資本支出縮減、美元升息導致企業融資借貸利率升高，進而縮編、裁員，預期明年全年出貨量下跌幅度恐怕將更甚消費型筆電。

雖然筆電整體市場不佳，TrendForce認為電競筆電、創作型筆電依舊是市場金雞母，高毛利的細分市場將在需求不振之際更脫穎而出，筆電大廠、英特爾與Nvidia等晶片平台業者無不希望藉由高規格、客製化提升消費者使用體驗，以刺激市場的潛在需求。