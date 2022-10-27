藝人吳懷中參演過多部電視劇，更曾入圍金鐘獎最佳兒童少年節目主持人，不過因為演藝圈工作不穩定，便到樂華夜市擺攤賣碳烤三明治，不過近來卻遭其它攤位眼紅，，為了不讓他做生意，居然付錢給休息的攤位，讓他傻眼表示：「原來生意不好還可以怪我們」。

吳懷中在臉書曬出在夜市擺攤的照片，表示自己是臨時攤位，有時得配合其他工作，因此位子常常換來換去，不過附近攤位倒是很幫忙，只要休息時都會告訴他，不過其中一個攤位竟跟他表示：「隔壁攤叫我別租你，只要我休息他都給我錢」，主要原因是對方眼紅他生意太好，讓他無奈表示：「原來生意不好怪天怪地還可以怪我們」。

對此，網友紛紛留言：「那就更不能休息天天營業讓他生意不好，誰叫他這麽自私，出來處理一下」、「這麼美味的好東西，就應該天天出來擺」、「生意好其他攤眼紅不用理，做好自己的生意

」、「可能眼紅吧！反正沒阻礙到隔壁的就不須理會了、「又賣不一樣的東西，鄰居是在眼紅什麼啦」、「自己不努力還怪別人實力太好，難怪生意不好」、「我也是夜市攤商，真的什麼人都有⋯人心險惡，為了自己的利益什麼都有可能發生」。