高端疫苗近日被民眾黨立委踢爆與具有中資背景的受託研究機構（CRO）合作臨床試驗，讓中央流行疫情指揮中心再度被批為雙標。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天解釋，中資並不會影響國產疫苗的臨床試驗進行，CRO公司有無中資背景，不能代表政治意涵，不該被外界拿來作文章。

李秉穎今天上午接受媒體人周玉蔻專訪，談到近期高端疫苗被爆出與中資背景的CRO公司丘以思合作，李指出，所有要進行臨床試驗的單位，基本上都會找專門整合臨床試驗的公司合作，這些公司能確保一切事物進行順利，例如送交審查文件、在哪裡做試驗等，他們可說是臨床試驗的專家。

至於外界質疑，高端疫苗與中資背景的丘以思公司合作，李秉穎指出，就算該公司具中資背景，也不影響臨床試驗的進行，有沒有中資並不帶政治意涵，我們吃的很多東西都是中資，且很多中資其實都是台商，你也可以說他是中資阿。

針對在野黨砲轟高端疫苗價格過高，李秉穎也以威士忌酒類比，指出台灣因為是威士忌的銷售大國，因此威士忌酒的價格較原產地蘇格蘭低很多，代表銷量大價格就可以壓低，反之則是銷量少價格就會高；而高端因為銷量少，只有台灣購買，所以價格自然較高，必須這樣才能回本，這是受市場侷限。

不過李秉穎仍相當期待高端疫苗能銷售國際，認為在世界衛生組織（WHO）的團結疫苗試驗結果放榜前都還有機會，此外，日本、美國等國家不承認高端疫苗的問題，也可能隨著明年各國邊境進一步鬆綁獲得解套，不再需要看疫苗護照入境。

目前國內皆一步步走向鬆綁，但何時才能宣布疫情落幕？李秉穎認為，必須等新冠疫情降至流感等級才有可能，依他目前觀察，新冠的死亡與重症人數，仍高出流感不少，至少要等重症、死亡人數接近流感時才能真正宣布流行結束。

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