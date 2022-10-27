台南都會公園的草皮上有養數隻大白鵝，有民眾直擊一隻白鵝突衝向一對祖孫準備用嘴攻擊，該爺爺馬上抱起孫女，拿孫女的腳當作「甩棍」一揮擊中白鵝，馬上把牠擊退，白鵝被打到張開雙翅、調頭大叫，影片曝光網友笑說「原來是在練佛山無影腳」、「這是功夫，雙人合體技」。

臉書「爆廢公社二館」有網友分享影片，台南都會公園的草皮上有許多白鵝會駐足休息覓食，沒想到有民眾直擊一隻白鵝突然快速衝向一對貌似祖孫的2人，白鵝的嘴朝2人準備啄去，這時阿伯抱著小孫女竟大力揮動孫女的身體，用孫女的雙腿做為「甩棒」直接擊退白鵝。

一隻白鵝突衝向一對祖孫準備用嘴攻擊，該爺爺馬上抱起孫女，拿孫女的腳當作「甩棍」一揮擊中白鵝，馬上把牠擊退，白鵝被打到張開雙翅、調頭大叫。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

影片中白鵝疑似想用嘴部攻擊民眾的腿，阿伯於是抱起孫女後，用孫女的腿擊退白鵝，白鵝當下被甩中後張開雙翅不斷大叫，影片曝光引發討論，其他網友笑說「這是功夫，雙人合體技」、「阿公沒在跟你客氣的」、「鴨子回頭找伴投訴他們2打1」、「你說錯了，是在練佛山無影腳」、「少林金剛腿」、「直接爆擊，傷害超越板凳」、「這個當老爸的什麼那麼膽小，把小孩當武器」。

據了解，鵝的領地意識是家畜、家禽里最強的，遇到外來活物進入牠們的領地，很容易引起它警覺，此外鵝的性格暴躁倔強，遇到外人很常衝上去張開嘴巴就扭拽、撕咬，如果恰逢雌鵝孵化小鵝，攻擊力會更強。