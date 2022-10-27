亞馬遜（AWS）和BMW宣布將攜手開發客製化的雲端軟體，能簡化數百萬的車聯網資料分配和管理。BMW將成為第一家使用此軟體的汽車製造商，作為新世代雲端車輛資料平台的基礎。未來，此軟體亦可供其他汽車製造商使用，使他們能夠輕鬆整合車輛資料來源，加速車輛和車隊應用程式功能開發，改善生命週期管理，同時以更經濟實惠的成本提供先進的車輛功能和更個性化的駕駛體驗。

AWS產業產品總經理Sarah Cooper表示：「以資料驅動為基礎的快速創新對於汽車製造商開發新世代汽車功能至關重要，尤其是在汽車產業現今推廣電動車普及、開發軟體定義車輛、打造全新數位服務典範，以及開發更多自動駕駛功能等需求。透過與BMW合作，我們正在打造為新世代汽車創造價值的基礎設施，也很高興能夠和BMW一起實現軟體定義汽車的願景，並強化道路上車輛的功能。」

BMW車輛互聯平台副總裁Nicolai Kramer表示：「目前，我們已經有2000萬輛聯網車輛在路上行駛。隨著BMW新世代電動車Neue Klasse的推出，以AWS雲端平台為基礎的Off-board無線導航系統，將要處理更大量的汽車資料，大約是目前BMW市面車型的三倍。因此我們將攜手AWS，持續開發創新解決方案，以更快地為全球客戶提供新的資料驅動服務。」

BMW和AWS共同開發的解決方案將收集BMW的車輛訊號和智慧車隊資訊，並在雲端安全地處理資料。結合AWS的基礎設施及引領業界的安全性，BMW將確保客戶資料得到妥善保護和處理，並符合資料隱私要求和客戶需求。只有BMW內部的相關專家，例如車輛應用程式開發人員、車隊管理者、資料科學家以及人工智慧、商業智慧和開發工程師等，才能透過自助服務機制收集車輛串流資料，輕鬆新增資料來源，並根據資料治理策略配置權限，監控串流來源的品質。透過資料結合AWS的服務，包括分析、機器學習、資料庫、儲存和運算，協助BMW專家打造全新的車輛功能和應用程式。