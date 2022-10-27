台中神岡桶屍命案 二房東聞惡臭"驚見一隻手"嚇壞報警│中視新聞 20221027

台中市神岡區大洲路26日發生桶屍命案，33歲女租客被警方列為關係人帶回，外傳該女子為金錢豹酒店小姐，疑與兩年前失蹤的陳姓男子是情侶關係。昨天素顏被帶回警分局，經過一整晚訊問，昨深夜已略顯疲憊；警方對於女子身分則不願證實。

據透漏，女關係人昨下午素顏被帶回警分局，頂著清純短髮，穿著T恤牛仔褲，平常的聊天也會回答，在經過長時間應訊，昨晚已略顯疲憊。而死者屍體昨晚已運至殯儀館，今天早上進行相驗，將待DNA檢驗進一步確認身分。

調查指出，60多歲林姓男子在神岡區大洲路承租2間廠房，3年前將其中一間租給33歲女子，一間則長期閒置，但女子繳了1年租金後，就沒再續繳。林男昨打開鐵門後聞到惡臭味，發現一個未加蓋的水泥塑膠桶有異樣，他將桶子翻倒，水泥破了，竟然露出一隻左手前臂，嚇得趕緊報警。

警方到場後，隨即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，確認裡面裝有一具屍體，從身形研判是男性，帶有一隻男錶，手臂已蠟化，研判已死亡約2年，昨傍晚4點多帶回承租的女子，並列為關係人。